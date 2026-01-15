Mirtha Legrand recibe a destacadas figuras teatrales en Mar del Plata este fin de semana.

Jueves, 15 de Enero 2026
Mirtha Legrand regresa con su programa La Noche de Mirtha por El Trece, trasladándose a Mar del Plata este sábado 17 de enero a las 21:30 horas. La famosa conductora estará acompañada de destacados invitados, incluyendo a Ana María Picchio, quien actualmente actúa en El Secreto junto a Gerardo Romano.

Entre los artistas que se unirán a la mesa, Fátima Florez también será parte del programa, presentando su éxito Fátima Universal. Además, Damián De Santo, quien protagoniza Una clase especial, y Julieta Ortega, que vuelve a SEX, participarán en la velada.

En cuanto a la recaudación de obras en Mar del Plata, destacan La cena de los tontos y Fátima Universal, que han sido las más elegidas por el público. Las entradas varían en precios, alcanzando hasta $ 55.000 en algunas funciones, reflejando el interés por el teatro en la ciudad costera.

Etiquetas: mar del plata teatro mirtha legrand invitados espectáculos argentina
TL;DR

