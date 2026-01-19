Netflix adapta su contenido para captar la atención de los espectadores móviles

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Matt Damon ha revelado su opinión sobre la estrategia de Netflix en la producción de películas. Según el actor, la plataforma está creando contenido diseñado para un público que consume películas mientras realiza otras actividades, como mirar el móvil.

Este enfoque se aleja de la tradicional experiencia de ver cine, donde la atención del espectador es plena. Damon sugiere que este cambio refleja una tendencia en el consumo de contenido audiovisual, adaptándose a los hábitos actuales de los usuarios.