Netflix adapta su contenido para captar la atención de los espectadores móviles
Netflix adapta su contenido para captar la atención de los espectadores móviles

Matt Damon señala que Netflix está adaptando su contenido para captar la atención de quienes consumen cine en dispositivos móviles, priorizando la accesibilidad.

Matt Damon ha revelado su opinión sobre la estrategia de Netflix en la producción de películas. Según el actor, la plataforma está creando contenido diseñado para un público que consume películas mientras realiza otras actividades, como mirar el móvil.

Este enfoque se aleja de la tradicional experiencia de ver cine, donde la atención del espectador es plena. Damon sugiere que este cambio refleja una tendencia en el consumo de contenido audiovisual, adaptándose a los hábitos actuales de los usuarios.

