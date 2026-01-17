Netflix anuncia la fecha de estreno de la segunda temporada de En el barro

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los fanáticos de la serie argentina En el barro pueden celebrar, ya que Netflix ha anunciado oficialmente la llegada de su segunda temporada. Este nuevo ciclo se estrenará en febrero de 2026, prometiendo continuar con una narrativa que explorará conflictos sociales y carcelarios, pero con un enfoque aún más crudo y realista.

La plataforma ha confirmado que la historia retomará los conflictos planteados al final de la primera temporada y que se introducirán nuevos personajes que alterarán la dinámica existente. El éxito de la entrega anterior ha sido fundamental para esta renovación, posicionando a En el barro como una de las producciones nacionales más vistas en la plataforma.

Netflix apuesta a repetir el impacto logrado con la primera temporada, manteniendo el interés en el drama social que caracteriza a esta serie.