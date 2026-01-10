Netflix incorpora un clásico del cine que no te podés perder

Una de las películas más icónicas del cine de cárceles y escape se suma al catálogo de Netflix. Dirigida por Alan Parker y con guion de Oliver Stone, este filme de 1978 está inspirado en hechos reales y ha dejado una huella significativa en el género dramático.
Conocida por su crudeza y su banda sonora distintiva, la película ha influido en generaciones, siendo reconocida como un clásico que ha resistido la prueba del tiempo. Su impacto cultural se ha mantenido a lo largo de los años, convirtiéndola en una obra imprescindible para los amantes del cine.