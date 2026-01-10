Domingo, 11 de Enero 2026
Espectáculos

Netflix incorpora un clásico del cine que no te podés perder

Netflix suma a su catálogo una película clásica de cárceles, dirigida por Alan Parker y escrita por Oliver Stone, que ha influido en el género dramático desde 1978.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 22 h 1 min de lectura
Netflix incorpora un clásico del cine que no te podés perder
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una de las películas más icónicas del cine de cárceles y escape se suma al catálogo de Netflix. Dirigida por Alan Parker y con guion de Oliver Stone, este filme de 1978 está inspirado en hechos reales y ha dejado una huella significativa en el género dramático.

Conocida por su crudeza y su banda sonora distintiva, la película ha influido en generaciones, siendo reconocida como un clásico que ha resistido la prueba del tiempo. Su impacto cultural se ha mantenido a lo largo de los años, convirtiéndola en una obra imprescindible para los amantes del cine.

Publicidad
Etiquetas: internacional cine netflix película clásica alan parker oliver stone
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

285 articles →

Artículos relacionados

Villa Carlos Paz ofrece agenda de verano con actividades culturales para toda la familia

Transformación impactante: el lujoso cambio en la habitación de Florencia Peña

Detrás de cámaras en Masterchef Celebrity: secretos y conflictos de Yanina Latorre
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar