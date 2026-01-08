Sábado, 10 de Enero 2026
Netflix incorpora una joya del cine moderno a su catálogo este mes

Oppenheimer, el aclamado filme de Christopher Nolan, debuta en streaming y ofrece una exploración profunda del costo humano y ético del descubrimiento científico. No te lo pierdas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
La película Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, ha sido añadida recientemente al catálogo de streaming, brindando una nueva oportunidad para aquellos que no la vieron en cines. Este filme, estrenado en 2023, ha sido aclamado tanto por su éxito en taquilla como por los múltiples premios que ha recibido.

La trama se centra en J. Robert Oppenheimer, el físico que estuvo a cargo del Proyecto Manhattan, encargado de desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. La narrativa no sigue un orden cronológico tradicional, sino que se sumerge en recuerdos personales y decisiones cruciales, explorando el costo humano y ético del descubrimiento científico. La película presenta a Oppenheimer no como un héroe o villano, sino como un individuo atrapado por su propia creación.

El elenco incluye a destacados actores como Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon y Robert Downey Jr., quien también recibió un Oscar por su papel. Oppenheimer se inspira en la biografía American Prometheus y ha sido catalogada como una de las mejores películas del año.

internacional cine streaming biografía oppenheimer christopher nolan
