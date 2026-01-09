Sábado, 10 de Enero 2026
Netflix lanza 'Él y Ella': una miniserie que cautivará a la audiencia

Netflix lanzará “Él y Ella” el 8 de enero a las 4 am en Argentina, una miniserie de 8 capítulos que mezcla crimen y giros inesperados. Con un elenco destacado, promete ser un éxito.

La nueva miniserie de Netflix, “Él y Ella”, se estrena este jueves 8 de enero a las 4 de la madrugada en Argentina. Esta producción, basada en una novela de Alice Feeney, se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año debido a su enfoque en el suspenso psicológico y el crimen.

La trama sigue a Anna, una periodista en crisis interpretada por Tessa Thompson, y a Jack, el detective del caso encarnado por Jon Bernthal. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Georgia y explora las diferentes versiones de un mismo evento: la de él, la de ella y la verdad. A medida que avanza la investigación, la tensión aumenta y se presentan constantes giros en la narrativa.

Con un elenco que incluye a Pablo Schreiber, la miniserie promete atraer a los amantes del género thriller, quienes anticipan maratones desde su lanzamiento. “Él y Ella” busca convertirse en un gran éxito de la plataforma, ofreciendo capítulos intensos y un ambiente opresivo que atrapará a la audiencia.

