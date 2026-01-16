Netflix refuerza su catálogo con un acuerdo multimillonario con Sony

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Netflix ha sellado un acuerdo internacional con Sony por un valor multimillonario. Este movimiento busca fortalecer su catálogo de contenido tras la finalización de su contrato anterior con Warner.

El nuevo convenio permitirá que Netflix obtenga acceso exclusivo a una serie de producciones de Sony Pictures, incluyendo películas y programas de televisión. La plataforma de streaming se posiciona así para competir más efectivamente en el mercado global del entretenimiento.

Con esta estrategia, Netflix espera atraer a un público más amplio y ampliar su influencia en el sector audiovisual, consolidando su presencia en un entorno cada vez más competitivo.