Netflix refuerza su catálogo con un acuerdo multimillonario con Sony
Netflix refuerza su catálogo con un acuerdo multimillonario con Sony

Netflix ha cerrado un acuerdo internacional con Sony, valorado en cientos de millones de dólares, para adquirir los derechos de distribución de sus películas, lo que podría redefinir el acceso a contenido exclusivo.

Netflix ha sellado un acuerdo internacional con Sony por un valor multimillonario. Este movimiento busca fortalecer su catálogo de contenido tras la finalización de su contrato anterior con Warner.

El nuevo convenio permitirá que Netflix obtenga acceso exclusivo a una serie de producciones de Sony Pictures, incluyendo películas y programas de televisión. La plataforma de streaming se posiciona así para competir más efectivamente en el mercado global del entretenimiento.

Con esta estrategia, Netflix espera atraer a un público más amplio y ampliar su influencia en el sector audiovisual, consolidando su presencia en un entorno cada vez más competitivo.

