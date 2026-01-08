Netflix revela su programación para 2026: novedades y esperadas películas.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Netflix ha anunciado una emocionante programación para 2026, que incluye una variedad de series, películas y juegos diseñados para atraer a todo tipo de público. Entre los lanzamientos más esperados se encuentran títulos como Enola Holmes 3, Lupin y Peaky Blinders: El Hombre Inmortal.

El año también verá el estreno de producciones locales como El último gigante y Risa y la cabina del viento. Además, se destacan títulos como 11817, donde una familia se encuentra atrapada en su hogar, y 72 HOURS, que sigue a un ejecutivo en una despedida de soltero. También se lanzará A DOG’S PERFECT CHRISTMAS, que narra la historia de una familia en crisis durante la Navidad.

Otras producciones a tener en cuenta incluyen ANIMALS, centrada en un candidato a la alcaldía y su esposa enfrentando un secuestro, y APEX, donde una mujer se enfrenta a un depredador en la naturaleza. Netflix promete un año lleno de sorpresas y entretenimiento para todos los gustos.