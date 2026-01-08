Sábado, 10 de Enero 2026
Netflix revela su programación para 2026: novedades y esperadas películas.
Netflix revela su programación para 2026: novedades y esperadas películas.

Netflix lanzará en 2026 una variedad de producciones, incluyendo títulos locales como "El último gigante" y "Risa y la cabina del viento", prometiendo contenido para todos los gustos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Netflix ha anunciado una emocionante programación para 2026, que incluye una variedad de series, películas y juegos diseñados para atraer a todo tipo de público. Entre los lanzamientos más esperados se encuentran títulos como Enola Holmes 3, Lupin y Peaky Blinders: El Hombre Inmortal.

El año también verá el estreno de producciones locales como El último gigante y Risa y la cabina del viento. Además, se destacan títulos como 11817, donde una familia se encuentra atrapada en su hogar, y 72 HOURS, que sigue a un ejecutivo en una despedida de soltero. También se lanzará A DOG’S PERFECT CHRISTMAS, que narra la historia de una familia en crisis durante la Navidad.

Otras producciones a tener en cuenta incluyen ANIMALS, centrada en un candidato a la alcaldía y su esposa enfrentando un secuestro, y APEX, donde una mujer se enfrenta a un depredador en la naturaleza. Netflix promete un año lleno de sorpresas y entretenimiento para todos los gustos.

Etiquetas: netflix series 2026 películas entretenimiento producciones locales cine
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

