Netflix y Sony consolidan su alianza: películas llegarán más rápido a la plataforma
Espectáculos

El nuevo acuerdo entre Sony Pictures y Netflix permitirá que todas las películas de SPE lleguen a la plataforma tras su paso por cines. Esta colaboración marca un hito en la distribución de contenidos audiovisuales.

El reciente acuerdo exclusivo entre Sony Pictures Entertainment y Netflix marca un avance significativo en la distribución de películas, permitiendo que los estrenos de SPE lleguen a una audiencia global. Este contrato permitirá que todas las películas de SPE se integren al catálogo de Netflix después de su paso por los cines y otros circuitos de entretenimiento en el hogar.

Según la información proporcionada por la agencia EFE, la colaboración comenzará a finales de este año y contemplará una adición progresiva de nuevos filmes a la plataforma. Entre las primeras producciones que se incluirán están “The Nightingale”, “The Legend of Zelda” en su versión con actores reales, y una saga sobre los Beatles dirigida por Sam Mendes.

Este nuevo modelo de distribución, que excluye la inmediatez de las películas en la plataforma, fortalece la posición de las redes de exhibición convencional, mientras que al mismo tiempo fomenta el crecimiento del streaming como un canal secundario importante en el sector del entretenimiento. Paul Littmann destacó que este contrato representa un paso adelante en la colaboración entre ambas compañías.

Etiquetas: internacional netflix sony pictures acuerdo de licencia distribución de contenidos streaming
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

