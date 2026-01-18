Domingo, 18 de Enero 2026
Noche de música en Jesús María: Jorge Rojas, Ahyre y Ulises Bueno brillan en el escenario.

El festival de Jesús María, con seis décadas de tradición, atrae a miles de visitantes y destaca la interacción entre música y política tras la actuación del presidente Milei. La celebración cultural refuerza la identidad argentina y el turismo regional.

Hace 6 h
El festival de Jesús María continúa su celebración de seis décadas de música folclórica, atrayendo a una gran cantidad de visitantes. Este sábado, destacaron las presentaciones de Jorge Rojas, Ahyre y Ulises Bueno, entre otros, quienes ofrecieron un espectáculo lleno de energía. La jornada se enriqueció con la actuación de talentos emergentes como Cazzu y Los Cantores del Alba.

La reciente visita del presidente Javier Milei, quien se unió a Chaqueño Palavecino en el escenario, añadió un matiz especial al evento. La interacción entre la política y la cultura ha generado un debate sobre el papel de los líderes en el fomento de las tradiciones locales y el impacto en el turismo, vital para la economía regional.

A medida que se acerca el final del festival, se anticipa la participación de más artistas, que prometen cerrar con broche de oro. Esta celebración no solo es un punto de encuentro para los amantes de la música, sino también un impulso para mantener vivas las tradiciones argentinas y fomentar la unidad a través del arte.

Etiquetas: argentina festival jesús maría cultura música folclórica turismo javier milei
