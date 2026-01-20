Pachu Peña anuncia su participación en un destacado programa televisivo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Pachu Peña, el reconocido humorista y actor argentino, se unirá al nuevo programa de Beto Casella en América TV. Este ciclo marcará el regreso de Casella tras su despedida de Bendita después de 20 años. Ambos artistas lanzaron un video en Instagram para promocionar su colaboración, donde Peña expresó de forma humorística su incertidumbre sobre el programa, mencionando que no tiene detalles concretos sobre el mismo.

Durante la conversación, Beto Casella animó a Pachu a dar a conocer su rol en el programa, a lo que Peña respondió que no sabía el nombre del ciclo, algo que Casella también había mencionado previamente. Se anticipa que Pachu tendrá un papel destacado en el nuevo espacio, mostrando su pasión por el humor, similar a sus participaciones en otros programas famosos como ShowMatch y Peligro Sin Codificar.

El equipo del nuevo programa incluirá a diversos panelistas, como Alejandra Maglietti, Mariano Fleks y Aníbal Pachano, entre otros, y hay dos nombres más que aún no han sido confirmados. Beto Casella anunció que estos lugares están reservados para futuras incorporaciones.