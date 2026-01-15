Pardo critica la exclusión de sus obras en rankings teatrales y defiende su trayectoria artística

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El productor teatral Miguel Pardo emitió un comunicado crítico hacia la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), acusándola de crear rankings subjetivos que excluyen obras de gran convocatoria durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz. Según Pardo, la omisión de espectáculos que atraen a más de 12.000 espectadores semanales distorsiona la realidad del teatro y afecta negativamente la percepción de la plaza cultural cordobesa.

El comunicado de Pardo Producciones y Asociados enfatiza que estas estadísticas incompletas pueden influir en decisiones de inversión, asignación de recursos y la percepción pública. Pardo sostiene que cada espectador genera consumo en diversas áreas como gastronomía, comercio y turismo, lo que crea numerosos puestos de trabajo directos e indirectos. Por ello, considera que invisibilizar la concurrencia debilita el ecosistema cultural y económico de la ciudad.

Además, Pardo criticó la gestión de AADET, señalando que su enfoque resulta “indulgente y arbitrario”. Mencionó que espectáculos destacados como Ni media palabra, Épico Legendario y otros fueron excluidos del ranking, afirmando que el perjuicio no solo afecta a los productores, sino a toda la comunidad cultural. El comunicado concluye con un llamado a la necesidad de criterios de medición claros y transparentes.