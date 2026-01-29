Jueves, 29 de Enero 2026
Película argentina 'Sirât' conmueve y se posiciona en los Oscar
Película argentina 'Sirât' conmueve y se posiciona en los Oscar

La película "Sirât", candidata al Oscar, explora la búsqueda de una joven en Marruecos y presenta un giro devastador que transforma la trama, capturando la atención del público.

La película Sirât, dirigida por Oliver Laxe y coescrita con Santiago Fillol, ha sido nominada al Oscar a la mejor película internacional, además de recibir una nominación en la categoría de mejor sonido. La trama sigue a Luis y su hijo Esteban, quienes viajan por Marruecos en busca de Mar, desaparecida desde hace cinco meses.

Durante su recorrido, asisten a una rave en las montañas, donde se enteran de que su hija podría estar presente. A medida que avanzan en su búsqueda, se cruzan con un grupo de veteranos ravers que los invitan a unirse a ellos en su travesía por el desierto. La película, que aborda temas actuales como la deportación, sufre un giro inesperado que transforma la percepción del espectador sobre la historia.

El impacto emocional que genera Sirât se debe a un suceso devastador que cambia drásticamente el rumbo de la trama, haciendo que el público reevalúe todo lo que ha visto hasta ese momento.

