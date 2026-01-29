Película argentina 'Sirât' conmueve y se posiciona en los Oscar

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La película Sirât, dirigida por Oliver Laxe y coescrita con Santiago Fillol, ha sido nominada al Oscar a la mejor película internacional, además de recibir una nominación en la categoría de mejor sonido. La trama sigue a Luis y su hijo Esteban, quienes viajan por Marruecos en busca de Mar, desaparecida desde hace cinco meses.

Durante su recorrido, asisten a una rave en las montañas, donde se enteran de que su hija podría estar presente. A medida que avanzan en su búsqueda, se cruzan con un grupo de veteranos ravers que los invitan a unirse a ellos en su travesía por el desierto. La película, que aborda temas actuales como la deportación, sufre un giro inesperado que transforma la percepción del espectador sobre la historia.

El impacto emocional que genera Sirât se debe a un suceso devastador que cambia drásticamente el rumbo de la trama, haciendo que el público reevalúe todo lo que ha visto hasta ese momento.