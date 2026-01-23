Viernes, 23 de Enero 2026
Policía "chayado" se convierte en fenómeno viral y sorprende a todos en Jesús María
Policía "chayado" se convierte en fenómeno viral y sorprende a todos en Jesús María

Un video de un policía cubierto de harina durante el Festival de Jesús María se volvió viral, superando el millón de reproducciones, y capturó la atención del Ministro de Seguridad.

Durante la reciente edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, un incidente relacionado con un policía se volvió viral en las redes sociales. El Sargento 1° Raúl Pacheco fue grabado mientras disfrutaba del ambiente festivo, completamente cubierto de harina, un ritual típico de la Chaya, lo que generó gran repercusión online.

El video del oficial, que mostró su espíritu festivo a pesar de estar en servicio, superó el millón de reproducciones en Instagram, acumulando más de 24 mil "me gusta" y cerca de 500 comentarios. Pacheco compartió que fue su esposa quien lo alertó sobre la viralización de la grabación, la cual le sorprendió enormemente.

El cantante Sergio Galleguillo también se refirió al suceso, manifestando su deseo de conocer al policía y abrazarlo por su entrega durante la celebración. Destacó que la imagen del oficial, firme en su puesto pero participando del evento, rompió con la percepción común sobre la policía, mostrando un lado más humano y cercano.

La historia del policía "chayado" se suma a las anécdotas memorables del festival, evidenciando cómo la música y las tradiciones pueden unir a distintos sectores de la sociedad, incluso a aquellos encargados de mantener el orden. A pesar de que el festival culminó, la imagen del oficial sigue resonando en las redes sociales.

Etiquetas: jesús maría policía viral festival de doma y folklore chaya sergio galleguillo redes sociales
