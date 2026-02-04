Premios Estrella de Mar 2026: celebrando lo mejor del espectáculo argentino en Mar del Plata

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Mar del Plata se prepara para la ceremonia de los Premios Estrellas de Mar, que se llevará a cabo el lunes 9 de febrero en el Gran Hotel Provincial. Este evento premiará a las figuras y producciones más destacadas de la temporada teatral. La lista de nominados fue anunciada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) tras la deliberación del jurado.

Las producciones más nominadas son La cena de los Tontos y Pretty Woman, con 9 y 8 candidaturas, respectivamente. También destacan El Secreto, La llamada, y Made in Lanús, cada una con seis nominaciones. La lista se completa con Fátima Flórez, Sex, y La Ballena, que tienen 5 nominaciones.

La ceremonia comenzará a las 21 horas, mientras que los artistas comenzarán a llegar a la alfombra roja desde las 19:30 horas. El jurado está compuesto por reconocidos profesionales del ámbito teatral, quienes también definirán el premio al Autor Nacional.