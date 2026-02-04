Miércoles, 4 de Febrero 2026
Premios Estrella de Mar 2026: celebrando lo mejor del espectáculo argentino en Mar del Plata
Espectáculos

Premios Estrella de Mar 2026: celebrando lo mejor del espectáculo argentino en Mar del Plata

Los Premios Estrella de Mar se entregarán el lunes 9 de febrero en Mar del Plata, destacando producciones como "La cena de los Tontos" y "Pretty Woman". La ceremonia comenzará a las 21 horas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Mar del Plata se prepara para la ceremonia de los Premios Estrellas de Mar, que se llevará a cabo el lunes 9 de febrero en el Gran Hotel Provincial. Este evento premiará a las figuras y producciones más destacadas de la temporada teatral. La lista de nominados fue anunciada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) tras la deliberación del jurado.

Las producciones más nominadas son La cena de los Tontos y Pretty Woman, con 9 y 8 candidaturas, respectivamente. También destacan El Secreto, La llamada, y Made in Lanús, cada una con seis nominaciones. La lista se completa con Fátima Flórez, Sex, y La Ballena, que tienen 5 nominaciones.

La ceremonia comenzará a las 21 horas, mientras que los artistas comenzarán a llegar a la alfombra roja desde las 19:30 horas. El jurado está compuesto por reconocidos profesionales del ámbito teatral, quienes también definirán el premio al Autor Nacional.

Etiquetas: argentina mar del plata premios estrella de mar teatro cultura entretenimiento
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1446 articles →

Artículos relacionados

Channing Tatum se encuentra en recuperación tras una operación de emergencia

El regreso de BTS en Netflix: un espectáculo imperdible para los fanáticos

Willem Dafoe presenta "The Souffleur": una travesía de resistencia y ritmo argentino en Buenos Aires
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar