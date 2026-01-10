Sábado, 10 de Enero 2026
Ranking de programas: cómo se posicionan La traición, El Zorro y Cuestión de Peso

El viernes 9 de enero, Telefe Noticias lideró el rating con 7.3 puntos, superando a "La Traición". América TV destacó con LAM, alcanzando 2.9. ¿Qué series marcarán tendencia esta semana?

El viernes 9 de enero, Telefe Noticias se destacó como el programa más visto con un rating de 7.3, superando a la novela turca "La traición", que alcanzó 7.1. En el mismo canal, Por el mundo obtuvo 7.0. Por su parte, El Zorro lideró la audiencia en El Trece con un rating de 3.6.

En América TV, el programa LAM fue el más visto, alcanzando un 2.9, mientras que en El Nueve, Bendita se posicionó en el primer lugar con 2.4. La TV Pública tuvo un desempeño más bajo, con Se siente Argentina logrando un 1.2.

Los promedios de audiencia del día reflejan un dominio claro de Telefe con 6.1, seguido por El Trece con 3.3, mientras que América TV, El Nueve y la TV Pública tuvieron promedios de 2.0, 1.9 y 0.5 respectivamente.

Etiquetas: argentina televisión rating noticias entretenimiento prime time
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

252 articles →

