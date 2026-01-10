Ranking de programas: cómo se posicionan La traición, El Zorro y Cuestión de Peso

El viernes 9 de enero, Telefe Noticias lideró el rating con 7.3 puntos, superando a "La Traición". América TV destacó con LAM, alcanzando 2.9. ¿Qué series marcarán tendencia esta semana?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El viernes 9 de enero, Telefe Noticias se destacó como el programa más visto con un rating de 7.3, superando a la novela turca "La traición", que alcanzó 7.1. En el mismo canal, Por el mundo obtuvo 7.0. Por su parte, El Zorro lideró la audiencia en El Trece con un rating de 3.6.

En América TV, el programa LAM fue el más visto, alcanzando un 2.9, mientras que en El Nueve, Bendita se posicionó en el primer lugar con 2.4. La TV Pública tuvo un desempeño más bajo, con Se siente Argentina logrando un 1.2.

Los promedios de audiencia del día reflejan un dominio claro de Telefe con 6.1, seguido por El Trece con 3.3, mientras que América TV, El Nueve y la TV Pública tuvieron promedios de 2.0, 1.9 y 0.5 respectivamente.