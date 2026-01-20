Raúl Lavié comparte su pasión por el teatro a los 88 años y su búsqueda de nuevos desafíos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Raúl Lavié, reconocido artista de 88 años, se encuentra emocionado por su próxima función de “Vamo' Los pibes”, una obra que comparte con destacados actores como Osvaldo Laport y Antonio Grimau. La obra, que se presenta de miércoles a domingo en el Multiteatro, aborda temas de amor, amistad y la lucha por ayudar a los demás, reflejando valores significativos de la cultura argentina.

En una charla reciente, Lavié expresó su entusiasmo por el futuro, afirmando que no hay un día que no le emocione. A pesar de tener 74 años de carrera, su pasión por el escenario lo mantiene activo y alejado del descanso. “No sé vivir de otra manera”, comentó, resaltando su necesidad de tener proyectos constantes que lo revitalicen.

La obra destaca la historia de un grupo de amigos octogenarios que, más allá de su pasado, se unen para enfrentar nuevas aventuras y ayudar a quienes lo necesitan. Lavié se siente lleno de energía y disfrute cada vez que actúa, señalando que la obra es hermosa y muy actual.