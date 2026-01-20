Martes, 20 de Enero 2026
Raúl Lavié comparte su pasión por el teatro a los 88 años y su búsqueda de nuevos desafíos
Espectáculos

Raúl Lavié comparte su pasión por el teatro a los 88 años y su búsqueda de nuevos desafíos

Raúl Lavié, a sus 88 años, se prepara para brillar en "Vamo' Los pibes", una obra sobre amistad y ayuda mutua. Su pasión por el arte sigue intacta, ¿qué sorpresas traerá en el escenario?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 10 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Raúl Lavié, reconocido artista de 88 años, se encuentra emocionado por su próxima función de “Vamo' Los pibes”, una obra que comparte con destacados actores como Osvaldo Laport y Antonio Grimau. La obra, que se presenta de miércoles a domingo en el Multiteatro, aborda temas de amor, amistad y la lucha por ayudar a los demás, reflejando valores significativos de la cultura argentina.

En una charla reciente, Lavié expresó su entusiasmo por el futuro, afirmando que no hay un día que no le emocione. A pesar de tener 74 años de carrera, su pasión por el escenario lo mantiene activo y alejado del descanso. “No sé vivir de otra manera”, comentó, resaltando su necesidad de tener proyectos constantes que lo revitalicen.

La obra destaca la historia de un grupo de amigos octogenarios que, más allá de su pasado, se unen para enfrentar nuevas aventuras y ayudar a quienes lo necesitan. Lavié se siente lleno de energía y disfrute cada vez que actúa, señalando que la obra es hermosa y muy actual.

Publicidad
Etiquetas: argentina raúl lavié teatro vamo' los pibes arte cultura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1117 articles →

Artículos relacionados

Warner Bros se adapta ante los desafíos de Paramount en el mercado de streaming.

Pachu Peña anuncia su participación en un destacado programa televisivo

Esther Goris sufre caída en el festejo de Masterchef Celebrity y genera preocupación
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar