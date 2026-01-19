Río Cuarto da inicio a los Ciclos de Verano: música y diversión gratuita para todos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La 13ª edición de los Ciclos de Verano ha comenzado en Río Cuarto, atrayendo a una gran cantidad de vecinos y visitantes. Este evento cultural, que se lleva a cabo en la costanera, ofrece espectáculos musicales gratuitos al aire libre, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias y jóvenes.

Los escenarios ubicados en el Anfiteatro Griego, el Parque del Centro Cívico y el Skate Park han sido el marco para las propuestas “El Río Suena”, “De Música Argentina” y “Skatepark Rock”, donde se han presentado artistas locales de diferentes géneros musicales como el folklore, el cuarteto y el rock. La programación continuará los domingos 25 de enero, 1, 8 y 22 de febrero, comenzando a las 18:30, con entrada libre y gratuita.

Durante la inauguración, Julián Oberti, director del Centro Cívico, destacó la masiva concurrencia y el trabajo conjunto entre diversas áreas del Gobierno provincial. Además, Osvaldo Simone, delegado de la Agencia Córdoba Cultura, resaltó la importancia de promover el talento local como parte de la identidad cultural de la región.