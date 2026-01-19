Martes, 20 de Enero 2026
Río Cuarto da inicio a los Ciclos de Verano: música y diversión gratuita para todos
Espectáculos

Río Cuarto da inicio a los Ciclos de Verano: música y diversión gratuita para todos

La 13ª edición de los Ciclos de Verano en Río Cuarto comenzó con gran afluencia, ofreciendo música gratuita al aire libre en varios escenarios. La programación incluye actuaciones de artistas locales y continuará hasta el 22 de febrero.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La 13ª edición de los Ciclos de Verano ha comenzado en Río Cuarto, atrayendo a una gran cantidad de vecinos y visitantes. Este evento cultural, que se lleva a cabo en la costanera, ofrece espectáculos musicales gratuitos al aire libre, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias y jóvenes.

Los escenarios ubicados en el Anfiteatro Griego, el Parque del Centro Cívico y el Skate Park han sido el marco para las propuestas “El Río Suena”, “De Música Argentina” y “Skatepark Rock”, donde se han presentado artistas locales de diferentes géneros musicales como el folklore, el cuarteto y el rock. La programación continuará los domingos 25 de enero, 1, 8 y 22 de febrero, comenzando a las 18:30, con entrada libre y gratuita.

Durante la inauguración, Julián Oberti, director del Centro Cívico, destacó la masiva concurrencia y el trabajo conjunto entre diversas áreas del Gobierno provincial. Además, Osvaldo Simone, delegado de la Agencia Córdoba Cultura, resaltó la importancia de promover el talento local como parte de la identidad cultural de la región.

Publicidad
Etiquetas: córdoba río cuarto cultura música espectáculos verano
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1052 articles →

Artículos relacionados

Brooklyn Beckham revela tensiones familiares con sus padres en nueva declaración

Yanina Latorre desata polémica con su participación en MasterChef según Husaín

Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizan un film dirigido por Álex de la Iglesia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar