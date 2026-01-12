Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: un gesto que aviva los rumores de una dulce espera

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Rodrigo de Paul ha desatado rumores de embarazo tras compartir momentos íntimos con Tini Stoessel en sus redes sociales. Durante sus vacaciones, el futbolista publicó varias fotos y videos que muestran a la pareja disfrutando de la playa y el mar, lo que ha generado gran atención entre sus seguidores.

Uno de los gestos más notables fue el tatuaje de tres corazones rojos que Tini dibujó en la piel de De Paul, el cual posteriormente mostró en un video donde se le ve tatuándose esos mismos corazones. Este acto romántico ha sido interpretado por muchos internautas como un indicio de que la pareja podría estar esperando un bebé.

Los comentarios en la publicación abarcan desde interpretaciones sobre la expansión de la familia hasta asociaciones con la llegada de un nuevo miembro. Además, una imagen de un benteveo, un ave que en la tradición argentina simboliza la llegada de un bebé, ha alimentado aún más estas especulaciones. Hasta el momento, ambos artistas no han confirmado ni desmentido los rumores.