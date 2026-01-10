Rumores de separación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson sacuden el ambiente mediático

Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían terminado su vínculo amoroso tras rumores de separación. La diferencia de exposición mediática habría generado tensiones entre ellos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas parece haber llegado a su fin, según informó Guido Záffora en El Observador. La noticia surge tras un intercambio acalorado en redes sociales, donde se confirmó que "se separaron". Záffora mencionó que la diferencia entre ambos radicó en que "Ian no es mediático y Eva sí", lo que generó tensiones en su vínculo.

Ambos se conocieron durante su participación en MasterChef Celebrity, donde fueron vinculados románticamente. A finales de noviembre, fueron vistos en un boliche, pero ninguno de los dos había confirmado su relación. Anderson, en una entrevista con Sálvese quien pueda, negó el romance, aclarando que "con Ian somos funcionales al show" y que no tiene interés en enamorarse.

Tras las declaraciones de Anderson, Lucas publicó un mensaje en Instagram, reiterando su autenticidad y afirmando que su vida no es un espectáculo. La situación ha generado nueva controversia en el mundo del entretenimiento.