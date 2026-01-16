Viernes, 16 de Enero 2026
Rusherking responde a Wanda Nara tras sus declaraciones sobre la China Suárez en MasterChef
Rusherking responde a Wanda Nara tras sus declaraciones sobre la China Suárez en MasterChef

El repechaje de MasterChef Celebrity trae a cuatro nuevos participantes, incluyendo a Rusherking, exnovio de la China Suárez, intensificando la rivalidad con Wanda Nara. ¿Cómo afectará esto a la dinámica del programa?

Redacción
En el programa de MasterChef Celebrity de Telefe, se incorporaron cuatro nuevos participantes al repechaje, entre los cuales destaca Rusherking, exnovio de la China Suárez. Este hecho ha generado interés debido a la rivalidad entre Suárez y Wanda Nara, conductora del reality, quien es esposa del futbolista Mauro Icardi.

Los nuevos concursantes se suman a los participantes ya eliminados en la competencia, lo que promete un desenlace emocionante en el programa. La dinámica del repechaje podría cambiar las estrategias de los concursantes en su búsqueda por la victoria.

