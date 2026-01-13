Sabrina Rojas lanza duras críticas a Luciano Castro por su trato a mujeres

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las repercusiones del escándalo que involucra a Luciano Castro no cesan, luego de que se hicieran públicos audios donde el actor intenta concretar una cita con una joven mientras está en pareja con Griselda Siciliani. Su expareja, Sabrina Rojas, se pronunció sobre el tema en el programa Ángel Responde, criticando la conducta de Castro y sugiriendo que debería reconsiderar sus decisiones. Rojas afirmó: "Él es un buen tipo, pero hay veces que pensás y decís 'dale, boludo, no te podés equivocar tantas veces'".

La conductora también reflexionó sobre la postura de Siciliani, cuestionando su aceptación de la situación y sugiriendo que no debería tener que "dar la cara por un papelón". Rojas expresó su desacuerdo con la naturalización de la infidelidad, indicando que este tipo de actitudes no deben ser aceptadas, especialmente en el contexto de ser un modelo a seguir para las jóvenes.

Por su parte, Griselda Siciliani, en una entrevista para La Mañana con Moria, trató de aclarar su relación con Castro, afirmando que lo conoce desde hace 20 años y que es consciente de cómo es. "Lo elijo así, no elijo a alguien que creo que va a ser de otra manera", dijo, intentando poner fin a las especulaciones sobre su vida personal.