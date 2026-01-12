Lunes, 12 de Enero 2026
Sergio Galleguillo iluminará el Festival de Jesús María en enero de 2026
Sergio Galleguillo iluminará el Festival de Jesús María en enero de 2026

Sergio Galleguillo será embajador cultural en la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, del 8 al 18 de enero de 2026, con entrada gratuita para jubilados y menores. Este evento, símbolo de la identidad argentina, contará con destacados artistas y actividades culturales.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se llevará a cabo del jueves 8 al domingo 18 de enero de 2026, destacándose como uno de los eventos más importantes de la música folklórica en Argentina y Latinoamérica. Este año, la 60° edición promete ofrecer un espectáculo de primer nivel, con la participación de reconocidos artistas.

El martes 13 de enero, el cantante Sergio Galleguillo, quien es Embajador cultural de La Rioja, se presentará junto a otros destacados como LBC y Euge Quevedo. La entrada será libre durante los primeros días, y a partir del 9 de enero tendrá un costo de $ 45.000 para mayores de 12 años y $ 25.000 para jubilados.

La programación incluye actuaciones de artistas como Juan Fuentes, Soledad y Chaqueño Palavecino, entre otros. Este evento, que tiene sus raíces en 1965, se realiza en el anfiteatro José Hernández en Jesús María, a 50 km de Córdoba, y ofrece una amplia variedad de actividades culturales y gastronómicas para los asistentes.

Etiquetas: argentina festival nacional de doma y folklore jesús maría música folklórica sergio galleguillo cultura argentina
