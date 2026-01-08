Sábado, 10 de Enero 2026
Sofía "La Reini" sorprende al público tras su emotivo cambio de look en MasterChef

Sofía Gonet compartió un conmovedor video en el que muestra su lucha por quitarse una prótesis de látex, generando una gran repercusión entre sus seguidores.

Sofía “La Reini” Gonet ha causado revuelo en las redes sociales, no por sus recetas culinarias, sino por un video impactante que compartió recientemente. En esta grabación, se puede ver a la influencer enfrentándose a la difícil tarea de quitarse una prótesis de látex que utilizó para parecer cabeza rapada.

Este homenaje fue dirigido a Germán Martitegui y Moria Casán, y ha generado un gran interés entre sus seguidores. La situación ha desatado una ola de reacciones, mostrando el poder de las plataformas digitales para captar la atención del público.

Etiquetas: argentina sofía gonet masterchef celebrity redes sociales influencer homenaje
