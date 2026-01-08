Sofía "La Reini" sorprende al público tras su emotivo cambio de look en MasterChef

Sofía Gonet compartió un conmovedor video en el que muestra su lucha por quitarse una prótesis de látex, generando una gran repercusión entre sus seguidores.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Sofía “La Reini” Gonet ha causado revuelo en las redes sociales, no por sus recetas culinarias, sino por un video impactante que compartió recientemente. En esta grabación, se puede ver a la influencer enfrentándose a la difícil tarea de quitarse una prótesis de látex que utilizó para parecer cabeza rapada.

Este homenaje fue dirigido a Germán Martitegui y Moria Casán, y ha generado un gran interés entre sus seguidores. La situación ha desatado una ola de reacciones, mostrando el poder de las plataformas digitales para captar la atención del público.