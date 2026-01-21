Miércoles, 21 de Enero 2026
Sorpresa en MasterChef Celebrity: un participante se destaca y avanza a la final
Sorpresa en MasterChef Celebrity: un participante se destaca y avanza a la final

La gala de MasterChef Celebrity presentó un intenso desafío para los participantes, con la jurado Ximena Saenz y un premio crucial en juego. ¿Qué sorpresas traerá esta nueva dinámica?

La noche del martes en MasterChef Celebrity se caracterizó por una intensa gala en la que los participantes enfrentaron dos desafíos consecutivos ante el jurado. Este evento estuvo marcado por la inclusión de Ximena Sáenz como jurado invitado, quien ocupó el lugar de Donato De Santis.

El primer “round” presentó una novedad significativa con un premio que podría ser determinante en el desarrollo de la competencia. La participación de Sáenz generó expectativas entre los concursantes, quienes debieron demostrar sus habilidades culinarias para impresionar al jurado.

