Sorpresa en MasterChef Celebrity: un participante se destaca y avanza a la final

La noche del martes en MasterChef Celebrity se caracterizó por una intensa gala en la que los participantes enfrentaron dos desafíos consecutivos ante el jurado. Este evento estuvo marcado por la inclusión de Ximena Sáenz como jurado invitado, quien ocupó el lugar de Donato De Santis.

El primer “round” presentó una novedad significativa con un premio que podría ser determinante en el desarrollo de la competencia. La participación de Sáenz generó expectativas entre los concursantes, quienes debieron demostrar sus habilidades culinarias para impresionar al jurado.