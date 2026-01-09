Sábado, 10 de Enero 2026
Espectáculos

Stranger Things 5 arrasa en Netflix: ya es un fenómeno de audiencia

El final de "Stranger Things 5" se estrena el 31 de diciembre de 2025 y ya acumula 105,7 millones de visualizaciones. Con tres meses más para contabilizar, se espera que suba en el ranking histórico de Netflix.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Stranger Things 5 arrasa en Netflix: ya es un fenómeno de audiencia
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La serie "Stranger Things 5" ha generado un gran interés, convirtiéndose en la novena serie en inglés más vista en la historia de Netflix en solo una semana desde su estreno. El capítulo final se lanzó el 31 de diciembre de 2025 y ha acumulado 105,7 millones de visualizaciones hasta la fecha.

Netflix contabiliza las visualizaciones durante los primeros 91 días de disponibilidad de cada título. Los episodios de la primera parte de la quinta temporada, lanzados el 26 de noviembre, continuarán sumando visualizaciones hasta el 24 de febrero, mientras que los del segundo volumen, que comenzó el 25 de diciembre, se contabilizarán hasta el 25 de marzo.

Es probable que "Stranger Things 5" siga subiendo en el ranking, con la posibilidad de alcanzar el primer lugar en la lista histórica de Netflix. Actualmente, las diez series más vistas incluyen títulos como "Merlina" y "Adolescence", que lideran la lista con cifras impresionantes de visualizaciones.

Publicidad
Etiquetas: internacional stranger things netflix entretenimiento series visualizaciones
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

230 articles →

Artículos relacionados

Damián Betular expresa su indignación por el comportamiento de los famosos en MasterChef Celebrity

Jennie de BLACKPINK deslumbra en la campaña de Coco Crush de CHANEL

Eugenia Tobal habla sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y Germán Martitegui
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar