Stranger Things 5 arrasa en Netflix: ya es un fenómeno de audiencia

La serie "Stranger Things 5" ha generado un gran interés, convirtiéndose en la novena serie en inglés más vista en la historia de Netflix en solo una semana desde su estreno. El capítulo final se lanzó el 31 de diciembre de 2025 y ha acumulado 105,7 millones de visualizaciones hasta la fecha.

Netflix contabiliza las visualizaciones durante los primeros 91 días de disponibilidad de cada título. Los episodios de la primera parte de la quinta temporada, lanzados el 26 de noviembre, continuarán sumando visualizaciones hasta el 24 de febrero, mientras que los del segundo volumen, que comenzó el 25 de diciembre, se contabilizarán hasta el 25 de marzo.

Es probable que "Stranger Things 5" siga subiendo en el ranking, con la posibilidad de alcanzar el primer lugar en la lista histórica de Netflix. Actualmente, las diez series más vistas incluyen títulos como "Merlina" y "Adolescence", que lideran la lista con cifras impresionantes de visualizaciones.