Martes, 13 de Enero 2026
Stranger Things' vuelve con un nuevo capítulo: sorpresas desde Hawkins en Netflix.
Espectáculos

Netflix lanzará el 12 de enero el documental "Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5", que ofrece una mirada íntima al proceso creativo y la finalización de la popular serie.

Redacción
Redacción
Netflix ha anunciado el estreno de un documental titulado Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5, programado para el lunes, 12 de enero. Este documental, dirigido por Martina Radwan, ofrece una mirada detrás de cámaras sobre la producción de la última temporada de la aclamada serie.

El proyecto se centra en el trabajo del equipo y del elenco durante el desarrollo de la quinta entrega. Radwan expresó su agradecimiento a los hermanos Duffer por la oportunidad de documentar este proceso, destacando la generosidad del reparto al compartir sus experiencias a lo largo de una década de producción. El tráiler del documental muestra momentos emotivos del elenco leyendo el último guion y reflexionando sobre el cierre de la serie.

Ross Duffer comentó lo complicado que fue escribir las últimas líneas de los personajes, mientras que su hermano Matt recordó la importancia de las palabras 'Fin de la serie'. El documental promete ser un homenaje a los años de esfuerzo que definieron a Stranger Things como un fenómeno cultural.

