Miércoles, 14 de Enero 2026
Susana Romero recuerda su icónico encuentro con Salvador Dalí en una charla íntima
Espectáculos

Susana Romero recuerda su icónico encuentro con Salvador Dalí en una charla íntima

Susana Romero, icónica figura de la televisión argentina y Miss Argentina 1973, sorprende al exponer sus obras en una galería porteña, fusionando belleza y arte.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Susana Romero, reconocida actriz y conductora argentina, ha compartido anécdotas sobre su encuentro con Salvador Dalí en un hotel parisino durante la década de 1980. La artista recuerda que Dalí buscaba una modelo con características específicas y se mostraba interesado en la cultura argentina, mencionando el mate y el dulce de leche.

Romero, consagrada como Miss Argentina en 1973, ha logrado una exitosa carrera en el espectáculo y la pintura. Su estilo único la llevó a romper con los estereotipos de belleza tradicionales, destacándose en una época dominada por aspirantes rubias. Años más tarde, realizó exposiciones de sus obras en galerías de Buenos Aires, demostrando su versatilidad como artista plástica.

En una reciente entrevista, Romero reflexionó sobre su trayectoria y su regreso a enfocarse en sí misma tras la crianza de sus hijas. La artista mencionó su admiración por Kandinsky y cómo su experiencia en el arte ha influido en su vida. Romero continúa sorprendiendo a sus seguidores con su energía y creatividad.

Publicidad
Etiquetas: argentina susana romero arte cultura entretenimiento miss argentina
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

517 articles →

Artículos relacionados

Griselda Siciliani habla sobre su nueva etapa tras el escándalo con Luciano Castro

Annie reduce su participación en actividades grupales: causas de la decisión

Stranger Things' vuelve con un nuevo capítulo: sorpresas desde Hawkins en Netflix.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar