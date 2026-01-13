Susana Romero recuerda su icónico encuentro con Salvador Dalí en una charla íntima

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Susana Romero, reconocida actriz y conductora argentina, ha compartido anécdotas sobre su encuentro con Salvador Dalí en un hotel parisino durante la década de 1980. La artista recuerda que Dalí buscaba una modelo con características específicas y se mostraba interesado en la cultura argentina, mencionando el mate y el dulce de leche.

Romero, consagrada como Miss Argentina en 1973, ha logrado una exitosa carrera en el espectáculo y la pintura. Su estilo único la llevó a romper con los estereotipos de belleza tradicionales, destacándose en una época dominada por aspirantes rubias. Años más tarde, realizó exposiciones de sus obras en galerías de Buenos Aires, demostrando su versatilidad como artista plástica.

En una reciente entrevista, Romero reflexionó sobre su trayectoria y su regreso a enfocarse en sí misma tras la crianza de sus hijas. La artista mencionó su admiración por Kandinsky y cómo su experiencia en el arte ha influido en su vida. Romero continúa sorprendiendo a sus seguidores con su energía y creatividad.