Domingo, 18 de Enero 2026
Tragedia en el mundo del espectáculo: ex estrella de Nickelodeon muere atropellada
Espectáculos

Tragedia en el mundo del espectáculo: ex estrella de Nickelodeon muere atropellada

Kianna Underwood, ex estrella de Nickelodeon, falleció a los 33 años tras ser atropellada en Brooklyn. La actriz fue arrastrada por dos vehículos que huyeron del lugar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h
Kianna Underwood, conocida por su participación en series de Nickelodeon, falleció a los 33 años tras ser atropellada el 16 de enero en Brooklyn, Nueva York. La actriz intentaba cruzar una calle señalizada cuando una camioneta Ford Explorer la impactó alrededor de las 6:45 de la mañana, en la intersección de avenida Pitkin y bulevar Mother Gaston.

Según el informe del Departamento de Policía de Nueva York, Underwood fue arrastrada por un sedán tras el impacto y quedó atrapada debajo del vehículo, siendo declarada muerta en el lugar. Ambos conductores involucrados en el accidente se dieron a la fuga y, hasta el momento, no hay arrestos. La investigación está siendo manejada por la Brigada de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras.

La actriz tuvo un breve pero notable paso por la televisión, participando en All That entre 2004 y 2005, y prestó su voz a un personaje en Little Bill. También tuvo papeles en películas como The 24 Hour Woman y un especial navideño en 2001.

estados unidos nueva york accidente de tránsito kianna underwood nickelodeon muerte
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

