Transformación impactante: el lujoso cambio en la habitación de Florencia Peña

Florencia Peña compartió en Instagram la transformación de su habitación, mostrando un diseño amplio y luminoso con tonos blancos y detalles dorados. Destacan un gran vestidor y un acogedor espacio de descanso. ¡Descubre cómo se convirtió en su refugio ideal!

Florencia Peña compartió recientemente un video en su cuenta de Instagram, donde mostró el impresionante cambio realizado en su habitación. La actriz hizo visible el proceso de transformación, comenzando con los escombros tras un derrumbe, hasta revelar el resultado final de este espacio en su hogar.

El nuevo diseño prioriza un estilo amplio y luminoso, con colores predominantes como el blanco, beige y gris, que aportan una atmósfera de calma. Destacan detalles dorados que añaden elegancia al ambiente, junto a una gran cama matrimonial y un sofá color rosa viejo. En la habitación, un panel gris oscuro con diseño geométrico sirve como respaldo, complementando la decoración.

El espacio incluye también una zona de descanso con sillones y mesa ratona, además de un vestidor considerable con puertas de vidrio. Este vestidor permite organizar la ropa y calzado de manera ordenada. El baño contiguo cuenta con ducha y espejos, manteniendo la estética con detalles en blanco y negro. Peña expresó su satisfacción con el resultado, señalando que el objetivo era crear un refugio confortable para sus hijos, amigos y parejas.

Etiquetas: florencia peña habitación diseño de interiores decoración personalidades estilo de vida
