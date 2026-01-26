Martes, 27 de Enero 2026
Tributo a Piazzolla: música y baile rinden homenaje al maestro en el Colón
Tributo a Piazzolla: música y baile rinden homenaje al maestro en el Colón

El musical "Astor, Piazzolla eterno" se estrena en el Teatro Colón, fusionando tango y Broadway en un espectáculo de 85 minutos que promete impactar en América Latina y España.

El musical “Astor, Piazzolla eterno” se presenta en el Teatro Colón, ofreciendo un recorrido de 85 minutos por la vida y obra del reconocido bandoneonista. Este espectáculo, que combina orquesta, cantantes y bailarines, destaca por su calidad y podría tener potencial para giras internacionales.

La dirección de Emiliano Dionisi permite que el elenco interprete a diversos personajes, incluyendo momentos donde cada actor se convierte, en cierta forma, en Piazzolla. Esto aporta un elemento dinámico y sorprendente que enriquece la experiencia del espectador.

La narrativa se centra en dos aspectos clave de la trayectoria de Piazzolla: la resistencia al cambio del tango durante su época y su perseverancia para innovar en el género. Momentos destacados incluyen su encuentro con Carlos Gardel en Nueva York y la emotiva inspiración detrás de su composición “Adiós Nonino”.

El espectáculo logra cautivar tanto a quienes ya conocen la biografía de Piazzolla como a quienes se acercan por primera vez a su música, convirtiéndose en una celebración de su legado.

