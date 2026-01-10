Villa Carlos Paz ofrece agenda de verano con actividades culturales para toda la familia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante la temporada de verano, Villa Carlos Paz se convierte en un atractivo turístico al recibir a miles de visitantes de todo el país. Para acompañar este incremento en el turismo, el municipio ha diseñado una agenda variada de actividades libres y gratuitas para disfrutar en familia, que incluirá música en vivo, propuestas infantiles y espectáculos culturales.

Entre las actividades destacadas, el sábado 11 de enero, a las 20:30, el Puente Centenario será el escenario para un show de la “Banda de música disco”, ideal para los amantes del baile. El martes 14 de enero, a las 19:30, los Jardines Municipales acogerán el espectáculo “Rockabilly”, que contará con la participación de la banda de profesores del CEM y la Orquesta Sinfónica.

El miércoles 15 de enero, a las 19:00, se llevará a cabo “Cultur Arte KIDS” en el Reloj Cucú, seguida a las 20:30 de “Sinfonía de películas” en el Puente Centenario. Finalmente, el jueves 16 de enero, a las 19:00, se realizará “Senda-Arte” en el salón Rizzuto, mientras que el “Ciclo de folclore” continuará a las 19:30 en los Jardines Municipales.

Con esta programación, Villa Carlos Paz refuerza su oferta turística, brindando opciones culturales accesibles y de calidad tanto para los vecinos como para los visitantes durante el verano.