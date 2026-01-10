Domingo, 11 de Enero 2026
Espectáculos

Villa Carlos Paz ofrece agenda de verano con actividades culturales para toda la familia

Villa Carlos Paz presenta una agenda veraniega con actividades gratuitas, incluyendo música en vivo y espectáculos culturales, ideales para disfrutar en familia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 15 h
Villa Carlos Paz ofrece agenda de verano con actividades culturales para toda la familia
Durante la temporada de verano, Villa Carlos Paz se convierte en un atractivo turístico al recibir a miles de visitantes de todo el país. Para acompañar este incremento en el turismo, el municipio ha diseñado una agenda variada de actividades libres y gratuitas para disfrutar en familia, que incluirá música en vivo, propuestas infantiles y espectáculos culturales.

Entre las actividades destacadas, el sábado 11 de enero, a las 20:30, el Puente Centenario será el escenario para un show de la “Banda de música disco”, ideal para los amantes del baile. El martes 14 de enero, a las 19:30, los Jardines Municipales acogerán el espectáculo “Rockabilly”, que contará con la participación de la banda de profesores del CEM y la Orquesta Sinfónica.

El miércoles 15 de enero, a las 19:00, se llevará a cabo “Cultur Arte KIDS” en el Reloj Cucú, seguida a las 20:30 de “Sinfonía de películas” en el Puente Centenario. Finalmente, el jueves 16 de enero, a las 19:00, se realizará “Senda-Arte” en el salón Rizzuto, mientras que el “Ciclo de folclore” continuará a las 19:30 en los Jardines Municipales.

Con esta programación, Villa Carlos Paz refuerza su oferta turística, brindando opciones culturales accesibles y de calidad tanto para los vecinos como para los visitantes durante el verano.

Etiquetas: villa carlos paz turismo actividades culturales verano espectáculos música en vivo
