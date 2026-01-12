Wanda Nara defiende a sus hijos y arremete contra periodista en fuerte descargo.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Wanda Nara se expresó con firmeza contra Gustavo Méndez, un periodista que difundió rumores sobre sus hijos. La conductora de Telefe anunció su intención de presentar una denuncia penal por acoso, tras recibir consultas sobre por qué no había tomado acciones anteriormente. En su cuenta de la red social X, Wanda afirmó tener una vida plena y exitosa, pero reiteró su decisión de actuar contra Méndez por su constante acoso hacia ella y su familia.

La conductora vinculó al periodista con su exmarido, Mauro Icardi, y dejó claro que tomará medidas legales por el uso indebido de la imagen de sus hijos. Además, expresó su intención de donar cualquier compensación obtenida de la demanda. En respuesta a críticas sobre el uso de recursos del Estado, Wanda defendió su situación financiera y negó tener deudas, salvo por un embargo relacionado con su exmarido.

Wanda también destacó su determinación de proteger a sus hijos, afirmando que no permitirá que nadie se interponga en su vida familiar. Finalmente, aprovechó la ocasión para aclarar su situación sentimental, dejando en suspenso su estado amoroso y reafirmando su amor por sus hijos y aquellos que se preocupan por su vida personal.