Lunes, 12 de Enero 2026
Wanda Nara defiende a sus hijos y arremete contra periodista en fuerte descargo.
Espectáculos

Wanda Nara defiende a sus hijos y arremete contra periodista en fuerte descargo.

Wanda Nara anunció que tomará acciones legales contra Gustavo Méndez por acoso y por involucrar a sus hijos en rumores. Aseguró que su tiempo es valioso y que no tolerará más ataques.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Wanda Nara se expresó con firmeza contra Gustavo Méndez, un periodista que difundió rumores sobre sus hijos. La conductora de Telefe anunció su intención de presentar una denuncia penal por acoso, tras recibir consultas sobre por qué no había tomado acciones anteriormente. En su cuenta de la red social X, Wanda afirmó tener una vida plena y exitosa, pero reiteró su decisión de actuar contra Méndez por su constante acoso hacia ella y su familia.

La conductora vinculó al periodista con su exmarido, Mauro Icardi, y dejó claro que tomará medidas legales por el uso indebido de la imagen de sus hijos. Además, expresó su intención de donar cualquier compensación obtenida de la demanda. En respuesta a críticas sobre el uso de recursos del Estado, Wanda defendió su situación financiera y negó tener deudas, salvo por un embargo relacionado con su exmarido.

Wanda también destacó su determinación de proteger a sus hijos, afirmando que no permitirá que nadie se interponga en su vida familiar. Finalmente, aprovechó la ocasión para aclarar su situación sentimental, dejando en suspenso su estado amoroso y reafirmando su amor por sus hijos y aquellos que se preocupan por su vida personal.

Publicidad
Etiquetas: argentina wanda nara gustavo méndez acoso denuncia redes sociales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

362 articles →

Artículos relacionados

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: un gesto que aviva los rumores de una dulce espera

Wanda Nara habla sobre su separación y la difícil decisión de tomarse un tiempo.

Los Globos de Oro 2026 destacan a 'Una batalla tras otra' como gran triunfadora
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar