Sábado, 17 de Enero 2026
Wanda Nara en MasterChef Celebrity: comentarios polémicos sobre la China Suárez generan revuelo
Espectáculos

Wanda Nara y la tensión con Rusherking y Julia Calvo marcan el regreso de participantes en el repechaje de MasterChef Celebrity. La competencia promete drama y polémica.

El repechaje de MasterChef Celebrity ha traído de vuelta a varios participantes, destacando la llegada de Rusherking y Julia Calvo, ambos vinculados a Eugenia “La China” Suárez. Este regreso ha intensificado las tensiones en el programa, especialmente por la relación conflictiva entre Wanda Nara, la conductora, y Suárez.

Durante la gala transmitida por El 9 Televida, Wanda hizo un comentario indirecto hacia la ex de Mauro Icardi, lo que provocó una rápida respuesta de Rusherking. La interacción se volvió más intensa cuando Wanda afirmó: “Las amigas de mis enemigos son mis amigas”, a lo que el músico replicó: “Es raro eso”. La dinámica entre los participantes promete añadir un nivel extra de drama y polémica en los próximos episodios.

Además, Julia Calvo, quien había sido eliminada en diciembre tras una mala preparación, regresó al programa, generando más especulaciones en torno a la rivalidad existente. Este ambiente cargado de tensiones y alianzas complicadas se ha convertido en una característica distintiva de esta edición del reality.

Etiquetas: masterchef celebrity wanda nara rusherking eugenia suárez televisión argentina drama en la cocina
