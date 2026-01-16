Wanda Nara en MasterChef Celebrity: comentarios polémicos sobre la China Suárez generan revuelo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El repechaje de MasterChef Celebrity ha traído de vuelta a varios participantes, destacando la llegada de Rusherking y Julia Calvo, ambos vinculados a Eugenia “La China” Suárez. Este regreso ha intensificado las tensiones en el programa, especialmente por la relación conflictiva entre Wanda Nara, la conductora, y Suárez.

Durante la gala transmitida por El 9 Televida, Wanda hizo un comentario indirecto hacia la ex de Mauro Icardi, lo que provocó una rápida respuesta de Rusherking. La interacción se volvió más intensa cuando Wanda afirmó: “Las amigas de mis enemigos son mis amigas”, a lo que el músico replicó: “Es raro eso”. La dinámica entre los participantes promete añadir un nivel extra de drama y polémica en los próximos episodios.

Además, Julia Calvo, quien había sido eliminada en diciembre tras una mala preparación, regresó al programa, generando más especulaciones en torno a la rivalidad existente. Este ambiente cargado de tensiones y alianzas complicadas se ha convertido en una característica distintiva de esta edición del reality.