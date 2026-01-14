Wanda Nara genera revuelo con su pregunta a Rusherking sobre Icardi en MasterChef Celebrity

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un momento tenso y divertido se vivió en el programa MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara confrontó a Rusherking sobre la relación entre su ex, Mauro Icardi, y la China Suárez. Durante el inicio del repechaje, la conductora no dudó en preguntar directamente al cantante: "¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?", generando incomodidad en el nuevo participante.

Rusherking, sorprendido por la pregunta, intentó esquivar el tema, afirmando que estaba fuera de esa situación. Sin embargo, Wanda aprovechó la ocasión para proponerle un viaje a Turquía para buscar sus pertenencias de una mudanza pendiente. El cantante, sonriendo nerviosamente, aceptó la invitación de acompañarla, lo que llevó a un intercambio ameno entre ambos.

El divertido cruce se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios comentaron sobre la interacción. Rusherking, reflexionando sobre la propuesta de Wanda, indicó que prefería quedarse en el programa por un tiempo más. Este momento ha captado la atención del público, sumándose a otros episodios memorables del reality.