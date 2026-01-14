Jueves, 15 de Enero 2026
Wanda Nara genera revuelo con su pregunta a Rusherking sobre Icardi en MasterChef Celebrity
Espectáculos

Wanda Nara genera revuelo con su pregunta a Rusherking sobre Icardi en MasterChef Celebrity

Wanda Nara sorprendió a Rusherking en MasterChef Celebrity con una pregunta sobre la relación de su ex, Mauro Icardi, y la China Suárez. La interacción se volvió viral, generando gran interés en las redes. ¿Qué más revelarán en el programa?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un momento tenso y divertido se vivió en el programa MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara confrontó a Rusherking sobre la relación entre su ex, Mauro Icardi, y la China Suárez. Durante el inicio del repechaje, la conductora no dudó en preguntar directamente al cantante: "¿Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex?", generando incomodidad en el nuevo participante.

Rusherking, sorprendido por la pregunta, intentó esquivar el tema, afirmando que estaba fuera de esa situación. Sin embargo, Wanda aprovechó la ocasión para proponerle un viaje a Turquía para buscar sus pertenencias de una mudanza pendiente. El cantante, sonriendo nerviosamente, aceptó la invitación de acompañarla, lo que llevó a un intercambio ameno entre ambos.

El divertido cruce se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios comentaron sobre la interacción. Rusherking, reflexionando sobre la propuesta de Wanda, indicó que prefería quedarse en el programa por un tiempo más. Este momento ha captado la atención del público, sumándose a otros episodios memorables del reality.

Publicidad
Etiquetas: argentina wanda nara rusherking masterchef celebrity relaciones expareja
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

596 articles →

Artículos relacionados

El conmovedor homenaje del Chino Leunis a su hija Delfina en su cumpleaños

Mina, Sana y Momo de MISAMO deslumbran con su nueva imagen en el video de "Confetti

El fenómeno de los espectáculos en Buenos Aires arrasa con la audiencia nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar