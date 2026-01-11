Lunes, 12 de Enero 2026
Wanda Nara habla sobre su separación y la difícil decisión de tomarse un tiempo.

Wanda Nara rompe el silencio tras su separación de Martín Migueles, asegurando que decidió poner una pausa por problemas personales y preocupaciones sobre su familia. Revelan que la ruptura se debe a desconfianza y rumores de infidelidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Wanda Nara habla sobre su separación y la difícil decisión de tomarse un tiempo.
Wanda Nara rompió el silencio tras su separación con Martín Migueles, confirmada por Maxi López. En una entrevista con Infama, Nara expresó que solo tiene palabras positivas para él y deseó que pueda resolver sus problemas personales. La conductora resaltó que está tranquila y enfocada en su vida, mencionando que la atención sobre su entorno es intensa.

Sobre la reciente polémica en la que Migueles tuvo una actitud controvertida durante una entrevista, Nara explicó que su ex pareja pidió respeto por sus hijas, quienes estaban presentes. La separación se atribuye a que Nara decidió poner fin a la relación debido a problemas de confianza y a la percepción de que Migueles estaba interesado en su figura pública más que en una conexión genuina.

Además, se reveló que la ruptura se intensificó tras ciertos incidentes que involucraron a Migueles y su ex pareja, lo que llevó a Nara a tomar esta difícil decisión. La conductora no desea complicaciones que puedan afectar su lucha legal por la tenencia de sus hijas, en la que está involucrada con Mauro Icardi.

Etiquetas: argentina wanda nara separación infidelidad entretenimiento televisión
