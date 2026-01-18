Wanda Nara revela su peculiar rutina nocturna en MasterChef y causa asombro

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Wanda Nara reveló un inusual hábito nocturno durante una transmisión especial de MasterChef Celebrity. La conductora confesó que, en ocasiones, se levanta dormida y se dirige a la cocina en busca de postres que ha escondido, como tortas o papas fritas. "No me doy cuenta, te lo juro", aseguró, sorprendiendo a los jurados del programa.

Además, Nara mencionó que a veces revisa las cámaras de su casa para comprobar su comportamiento nocturno, encontrándose a sí misma comiendo sin recordar haberlo hecho. Este peculiar relato dejó a todos atónitos y generó risas entre sus compañeros.

Por otro lado, Julia Calvo, en el programa La Linterna, expresó su sorpresa al conocer a Wanda. Afirmó que la actitud de Nara hacia los participantes es admirable y que su forma de conducir el programa es genuina y accesible. Calvo destacó que, a pesar de las bromas previas, se encontró con una persona diferente a lo que esperaba.