Wanda Nara y la China Suárez en el centro de atención por Mauro Icardi y sus similitudes
Wanda Nara y la China Suárez sorprendieron en redes con sus declaraciones similares sobre Mauro Icardi, generando teorías entre los internautas sobre la coincidencia. La actriz también dejó entrever sus deseos de formar una familia con él, lo que ha desatado aún más rumores.

Wanda Nara y la China Suárez han causado revuelo en las redes sociales por un video viral en el que ambas comentan sobre la figura de Mauro Icardi. La influencer Juariu fue quien dio a conocer el material, que rápidamente se volvió popular. En el clip, se observa a Wanda durante una entrevista con Susana Giménez, donde destaca la seguridad que le brindaba Icardi, mencionando una anécdota sobre un foco que él cambiaba por ella.

Lo sorprendente fue que la China Suárez, actual pareja de Icardi, replicó casi exactamente las mismas palabras en una reciente entrevista con Moria Casán, hablando sobre la confianza que le dio el futbolista. Esta notable coincidencia sorprendió a los usuarios de internet, quienes comenzaron a compartir sus opiniones y teorías al respecto.

Además, la China Suárez generó rumores sobre una posible indirecta hacia Icardi al compartir un video en el que canta una canción del colombiano Beéle, con letras que sugieren anhelos de formar una familia. Sus seguidores no tardaron en especular sobre sus intenciones de tener hijos con el futbolista.

