Yanina Latorre desata polémica con su participación en MasterChef según Husaín
El exfutbolista Turco Husaín reveló su opinión sobre Yanina Latorre tras su participación en MasterChef Celebrity, destacando su rol en el programa y una curiosa anécdota sobre firmas. Intriga y polémica en el aire.

El exfutbolista Turco Husaín realizó declaraciones sobre Yanina Latorre durante su participación en el programa Intrusos. Husaín expresó que la conductora es "una fenómeno" y que, a pesar de sus críticas, la considera bien informada. Sin embargo, también cuestionó su actitud en el programa, indicando que "todo no se cuenta" y que ella estaba "desesperada por contar todo".

Husaín reveló que intentó reunir firmas entre sus compañeros para evitar que Latorre participara en el ciclo, pero solo logró conseguir una firma, la de Wanda Nara. A pesar de sus esfuerzos, la conductora finalmente participó en el programa. Su intervención generó risas en el estudio, especialmente cuando Husaín bromeó sobre la dificultad de Latorre para "meter la mano en el bolsillo".

Etiquetas: turco husaín yanina latorre masterchef celebrity intrusos televisión argentina
