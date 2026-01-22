Yellowstone' se despide: Netflix cancela su aclamada serie western tras una temporada

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Yellowstone ha revitalizado el interés en el género del western desde su estreno en 2018, convirtiéndose en un fenómeno de culto. A pesar de su éxito, la serie Los Abandonados, que intentó replicar esa popularidad, ha sido cancelada tras una sola temporada. Esta serie seguía a familias marginadas en Oregón durante la década de 1850, luchando contra un poder corrupto. Con un reparto que incluía a Gillian Anderson y Lena Headey, la serie recibió críticas mixtas, con un 30% en Rotten Tomatoes de la prensa y un 52% de la audiencia.

La cancelación de Los Abandonados se produjo tras la salida de su creador, Sutter, quien dejó el proyecto después de que Netflix revisara los primeros episodios. La serie había sido concebida con una duración casi cinematográfica, lo que llevó a su división en dos episodios y a la necesidad de filmar escenas adicionales. Además, El Show de Vince Staples también fue cancelada debido a su baja audiencia en comparación con su primera temporada.

A pesar de estas cancelaciones, ambas series continúan disponibles en Netflix para quienes deseen verlas.