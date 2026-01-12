ABB Argentina alcanza un hito con la certificación "Mission to Zero" en sostenibilidad.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

ABB Argentina obtuvo la certificación internacional "Mission to Zero", un reconocimiento que subraya su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Esta certificación es parte de una estrategia más amplia que busca mejorar la eficiencia energética y minimizar el impacto ambiental de sus operaciones.

En el ámbito de la minería, el gobierno nacional ha estado activo. Durante una presentación ante Javier Milei, Vicuña expuso los avances en el desarrollo de un proyecto integrado de cobre en San Juan, enfatizando la importancia de las inversiones canalizadas bajo el RIGI como Proyecto Estratégico.

Por otro lado, Argentina Lithium firmó un Memorando de Entendimiento con la empresa china Xi’an Lanshen para acelerar el desarrollo del proyecto de salmuera en Salta. Este acuerdo tiene como objetivo avanzar en el estudio de factibilidad para la extracción directa de litio, buscando potenciar la escalabilidad industrial.

Finalmente, Cauchari-Olaroz reportó un sólido desempeño operativo en Jujuy para el año 2025, alcanzando niveles récord de producción trimestral, lo que refuerza su posición como uno de los principales productores de litio en el país.