Actualidad internacional: los eventos más destacados de la semana en el mundo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un nuevo accidente ferroviario en España ha dejado un muerto, generando preocupación en la sociedad que aún se recupera de la reciente tragedia en Córdoba. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno ha anunciado que utilizará parte de los ingresos de la venta de petróleo a Estados Unidos para intentar reducir la inflación, con un ingreso esperado de $300 millones.

En un hecho conmovedor, un conductor de Uber se convirtió en héroe tras auxiliar a una niña agredida en Guanajuato, México. Además, madres y esposas de presos políticos venezolanos han realizado protestas en la calle, exigiendo la liberación de sus familiares.

En otro contexto, México ha enviado a Estados Unidos a 37 presos condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, como parte de un acuerdo en medio de presiones de la administración estadounidense.