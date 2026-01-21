Miércoles, 21 de Enero 2026
Actualidad internacional: los eventos más destacados de la semana en el mundo
Venezuela destinará $300 millones de la venta de petróleo a EE.UU. para combatir la inflación, en medio de un clima social tenso y protestas por la liberación de presos políticos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
Un nuevo accidente ferroviario en España ha dejado un muerto, generando preocupación en la sociedad que aún se recupera de la reciente tragedia en Córdoba. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno ha anunciado que utilizará parte de los ingresos de la venta de petróleo a Estados Unidos para intentar reducir la inflación, con un ingreso esperado de $300 millones.

En un hecho conmovedor, un conductor de Uber se convirtió en héroe tras auxiliar a una niña agredida en Guanajuato, México. Además, madres y esposas de presos políticos venezolanos han realizado protestas en la calle, exigiendo la liberación de sus familiares.

En otro contexto, México ha enviado a Estados Unidos a 37 presos condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, como parte de un acuerdo en medio de presiones de la administración estadounidense.

Etiquetas: internacional venezuela economía accidentes méxico política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

