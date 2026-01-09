Sábado, 10 de Enero 2026
Internacional

Acuerdo comercial con el Mercosur: oportunidad histórica para la economía argentina

La Unión Europea y Mercosur están a un paso de firmar un acuerdo comercial histórico que podría generar un mercado de más de 700 millones de personas. Se prevé que las exportaciones europeas al Mercosur aumenten un 39%, mientras que las del Mercosur a la UE crecerían un 17%. Este tratado podría transformar las relaciones comerciales y económicas entre ambos bloques.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 2 min de lectura
Acuerdo comercial con el Mercosur: oportunidad histórica para la economía argentina
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Unión Europea y el Mercosur están cerca de firmar un acuerdo comercial que podría convertirse en el más importante a nivel global. La reciente decisión del Consejo de la UE ha reactivado las negociaciones, y la firma se podría llevar a cabo en los próximos días en Asunción, Paraguay, con una entrada en vigor proyectada para finales de 2026 si se cumplen los procesos de ratificación.

Este tratado abarca tres pilares: político, de cooperación y comercial, con el fin de fortalecer la relación entre ambas regiones, promover valores democráticos y establecer normas para el intercambio de bienes y servicios. Erik Høeg, embajador de la UE en Argentina, destacó que este acuerdo abrirá nuevas oportunidades tanto para la UE como para Argentina y el Mercosur, generando un mercado que abarcará más de 700 millones de personas y representará cerca del 35% del comercio internacional.

Se anticipa que las exportaciones de la UE hacia el Mercosur aumenten un 39%, mientras que las del Mercosur hacia la UE crecerían un 17%. Este acuerdo podría implicar un incremento del PBI de la UE en 77.600 millones de euros y del Mercosur en 9.400 millones.

Publicidad
Etiquetas: argentina mercosur unión europea comercio internacional acuerdo comercial economía
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

265 articles →

Artículos relacionados

Protestas en Irán se intensifican en medio de acusaciones de deslealtad por parte del régimen

Una hamburguesería argentina brilla en Dubai con receta exclusiva y busca su "tercera estrella

Argentina se prepara para un pago significativo de deuda con apoyo bancario.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar