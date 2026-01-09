Acuerdo comercial con el Mercosur: oportunidad histórica para la economía argentina

La Unión Europea y Mercosur están a un paso de firmar un acuerdo comercial histórico que podría generar un mercado de más de 700 millones de personas. Se prevé que las exportaciones europeas al Mercosur aumenten un 39%, mientras que las del Mercosur a la UE crecerían un 17%. Este tratado podría transformar las relaciones comerciales y económicas entre ambos bloques.

La Unión Europea y el Mercosur están cerca de firmar un acuerdo comercial que podría convertirse en el más importante a nivel global. La reciente decisión del Consejo de la UE ha reactivado las negociaciones, y la firma se podría llevar a cabo en los próximos días en Asunción, Paraguay, con una entrada en vigor proyectada para finales de 2026 si se cumplen los procesos de ratificación.

Este tratado abarca tres pilares: político, de cooperación y comercial, con el fin de fortalecer la relación entre ambas regiones, promover valores democráticos y establecer normas para el intercambio de bienes y servicios. Erik Høeg, embajador de la UE en Argentina, destacó que este acuerdo abrirá nuevas oportunidades tanto para la UE como para Argentina y el Mercosur, generando un mercado que abarcará más de 700 millones de personas y representará cerca del 35% del comercio internacional.

Se anticipa que las exportaciones de la UE hacia el Mercosur aumenten un 39%, mientras que las del Mercosur hacia la UE crecerían un 17%. Este acuerdo podría implicar un incremento del PBI de la UE en 77.600 millones de euros y del Mercosur en 9.400 millones.