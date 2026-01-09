Alaska Airlines revoluciona su flota con un pedido histórico de 110 aviones Boeing

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Alaska Airlines ha realizado un importante anuncio al firmar un acuerdo con Boeing para la adquisición de 105 aviones 737-10, además de opciones para 35 unidades adicionales. Esta decisión forma parte de una estrategia de expansión que busca fortalecer su presencia tanto a nivel nacional como internacional.

El contrato también incluye cinco aviones 787 Dreamliner, que se destinarán a ampliar los servicios de largo recorrido hacia Europa y Asia. Con esta compra, la aerolínea, con sede en Seattle, modernizará su flota y optimizará su red de destinos. El consejero delegado de Alaska Air, Ben Minicucci, subrayó la importancia de esta inversión para mantener una flota eficiente y actualizada.

La alianza entre Alaska Airlines y Boeing se remonta a hace 60 años, cuando la compañía recibió su primer 727. Actualmente, Alaska Airlines opera 248 aviones 737 y tiene pedidos firmes por un total de 174 unidades del modelo MAX, lo que refuerza su compromiso con la modernización de su flota.