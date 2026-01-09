Sábado, 10 de Enero 2026
Alaska Airlines revoluciona su flota con un pedido histórico de 110 aviones Boeing
Alaska Airlines revoluciona su flota con un pedido histórico de 110 aviones Boeing

Alaska Airlines ha realizado un pedido histórico de 105 aviones 737-10 y 5 787 Dreamliner, buscando expandir su flota y aumentar destinos internacionales. Este movimiento refuerza su estrategia de modernización y optimización operativa.

Alaska Airlines ha realizado un importante anuncio al firmar un acuerdo con Boeing para la adquisición de 105 aviones 737-10, además de opciones para 35 unidades adicionales. Esta decisión forma parte de una estrategia de expansión que busca fortalecer su presencia tanto a nivel nacional como internacional.

El contrato también incluye cinco aviones 787 Dreamliner, que se destinarán a ampliar los servicios de largo recorrido hacia Europa y Asia. Con esta compra, la aerolínea, con sede en Seattle, modernizará su flota y optimizará su red de destinos. El consejero delegado de Alaska Air, Ben Minicucci, subrayó la importancia de esta inversión para mantener una flota eficiente y actualizada.

La alianza entre Alaska Airlines y Boeing se remonta a hace 60 años, cuando la compañía recibió su primer 727. Actualmente, Alaska Airlines opera 248 aviones 737 y tiene pedidos firmes por un total de 174 unidades del modelo MAX, lo que refuerza su compromiso con la modernización de su flota.

