Argentina ampliará su conectividad aérea con 12 nuevas rutas internacionales

Argentina incrementará su conectividad internacional con 12 nuevas rutas aéreas en 2026, lo que promete mejorar el acceso a destinos globales. Este cambio podría atraer más turistas y beneficiar a la economía.

La **Argentina** se prepara para aumentar su conectividad internacional con la incorporación de **12 nuevas rutas** aéreas hacia el exterior en 2026. Esta medida busca fortalecer el turismo y facilitar el comercio internacional, ofreciendo más opciones a los viajeros.

Las nuevas rutas estarán operadas por diversas aerolíneas, lo que promete diversificar las opciones de vuelo y optimizar la experiencia de los pasajeros. La **nueva oferta** incluye destinos en América y Europa, aunque no se han especificado los países exactos que se sumarán a la red de vuelos.

El **Gobierno nacional** impulsa esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia para reactivar el sector turístico y mejorar la economía post-pandemia. Las autoridades esperan que esta expansión contribuya a atraer más visitantes y, al mismo tiempo, genere oportunidades de negocio para las empresas locales.

