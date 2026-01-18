Argentina ampliará su conectividad aérea con 12 nuevas rutas internacionales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La **Argentina** se prepara para aumentar su conectividad internacional con la incorporación de **12 nuevas rutas** aéreas hacia el exterior en 2026. Esta medida busca fortalecer el turismo y facilitar el comercio internacional, ofreciendo más opciones a los viajeros.

Las nuevas rutas estarán operadas por diversas aerolíneas, lo que promete diversificar las opciones de vuelo y optimizar la experiencia de los pasajeros. La **nueva oferta** incluye destinos en América y Europa, aunque no se han especificado los países exactos que se sumarán a la red de vuelos.

El **Gobierno nacional** impulsa esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia para reactivar el sector turístico y mejorar la economía post-pandemia. Las autoridades esperan que esta expansión contribuya a atraer más visitantes y, al mismo tiempo, genere oportunidades de negocio para las empresas locales.