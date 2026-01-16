Sábado, 17 de Enero 2026
Argentina busca soluciones diplomáticas en el conflicto de Gaza con nueva Junta de Paz
Más de 71.000 personas han perdido la vida en Gaza debido a ataques israelíes, lo que resalta la gravedad del conflicto en la región. Este alto costo humano genera preocupación internacional y podría afectar las dinámicas políticas en América Latina.

Más de 71.000 personas han perdido la vida en ataques aéreos en Gaza, según informes recientes. Este conflicto ha generado preocupaciones acerca de la situación humanitaria en la región, donde la población enfrenta una crisis severa.

La agencia de aviación de EE.UU. ha emitido alertas a las aerolíneas sobre posibles riesgos en varios puntos de América Latina debido a la actividad militar en la zona. Este aviso se produce en un contexto de creciente tensión y violencia.

Asimismo, figuras políticas como Trump han tomado medidas que podrían afectar las relaciones internacionales, incluyendo la amenaza de aranceles a países que se opongan a sus planes en Groenlandia.

Etiquetas: internacional guerra de gaza política internacional ee.uu. américa latina
