Argentina enfrenta el dilema del costo del Big Mac y el impacto del atraso cambiario

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Argentina se posiciona como la segunda economía con el Big Mac más caro del mundo, alcanzando un precio de u$s7,37, según el último análisis de The Economist. Este estudio internacional, que compara precios entre naciones, coloca al país detrás de Suiza, donde el mismo producto cuesta u$s7,99.

El informe destaca que, a pesar de tener precios de hamburguesas más altos, el salario promedio argentino en dólares es significativamente inferior al de países como Estados Unidos, Italia o Noruega, que presentan precios más bajos para el Big Mac. Esto subraya la problemática de la inflación en dólares, que afecta directamente el poder adquisitivo de los argentinos.

El ranking global también revela que, además de Argentina, otros países como Uruguay y Noruega ocupan lugares altos en la lista. El Índice Big Mac, utilizado desde 1986, sirve como un indicador del poder adquisitivo y refleja la paridad de las monedas de 47 países.