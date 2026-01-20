Miércoles, 21 de Enero 2026
Argentina fortalece su conectividad aérea con 12 nuevas rutas internacionales

Argentina expandirá su conectividad aérea internacional en 2026 con 12 nuevas rutas. Se prevé que el total de pasajeros supere los 50 millones, impulsando el turismo emisivo.

Hace 13 h
Argentina verá una importante expansión en su conectividad aérea internacional en 2026, con la incorporación de 12 nuevos vuelos internacionales entre febrero y octubre. Esta medida responde a un aumento constante en el tráfico aéreo, que alcanzó cifras récord en 2025, con un total de 45,9 millones de pasajeros entre enero y noviembre.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) destacó que en noviembre se registró el mayor movimiento de pasajeros en la historia del país, con 4.392.597 usuarios en los aeropuertos. La demanda internacional fue especialmente notable, con 1.347.497 argentinos viajando al exterior solo en noviembre, lo que representa un aumento del 14% en comparación con el récord anterior.

Además, Argentina recibirá nuevas aerolíneas como Plus Ultra y World2Fly, que ofrecerán nuevos enlaces entre el país y destinos en Europa, mejorando así las opciones de viaje para los pasajeros. Se espera que el total anual de pasajeros en 2026 supere los 50 millones, reflejando el compromiso de las aerolíneas con la ampliación de rutas y conexiones.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

