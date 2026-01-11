Argentina impulsa la exportación agroindustrial con 162 nuevos mercados internacionales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un total de 162 mercados internacionales se abrieron y reabrieron para los productos agroindustriales argentinos durante 2025. Esta acción es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Cancillería.

La iniciativa busca incrementar las oportunidades de exportación para los productos argentinos, fortaleciendo la presencia del país en el mercado global. Este trabajo conjunto refuerza el compromiso del gobierno por mejorar el acceso y la competitividad de la agroindustria argentina en el ámbito internacional.