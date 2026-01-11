Lunes, 12 de Enero 2026
Argentina impulsa la exportación agroindustrial con 162 nuevos mercados internacionales
Durante 2025, 162 mercados internacionales fueron habilitados para productos agroindustriales argentinos, destacando la colaboración entre diversas entidades gubernamentales. Esto podría significar nuevas oportunidades comerciales para el sector.

Hace 15 h
Un total de 162 mercados internacionales se abrieron y reabrieron para los productos agroindustriales argentinos durante 2025. Esta acción es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Cancillería.

La iniciativa busca incrementar las oportunidades de exportación para los productos argentinos, fortaleciendo la presencia del país en el mercado global. Este trabajo conjunto refuerza el compromiso del gobierno por mejorar el acceso y la competitividad de la agroindustria argentina en el ámbito internacional.

Etiquetas: argentina agricultura mercados internacionales productos agroindustriales senasa gobierno nacional
