Argentina observa atentamente la colocación de deuda de Ecuador: implicaciones para la región.

Ecuador ha decidido regresar a los mercados internacionales para emitir deuda después de siete años. Este movimiento se produce tras una notable disminución en su riesgo país, que ha caído a 460 puntos básicos, desde los casi 2.000 puntos que se registraron en abril de 2025, coincidiendo con la reelección de Daniel Noboa como presidente.

Expertos en la ciudad de Buenos Aires sugieren que es fundamental analizar los pormenores de esta colocación. Se considera que podría abrir la puerta a una nueva emisión de bonos en dólares por parte de Argentina, que en diciembre pasado realizó una emisión bajo legislación local, pero esta vez podría optar por una normativa extranjera.